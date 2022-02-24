Melikgazi’de 110 proje teknofest için değerlendirildi

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Samsun'da düzenlenecek olan Teknofest için Melikgazi Belediyesine gönderilen 110 projenin jüri üyeleri tarafından değerlendirilerek puanlandığını söyledi.



Melikgazi Belediyesi olarak bu yıl farklı bir çalışma yaptıklarını söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu, “Bu sene Teknofest Samsun'da düzenlenecek. Teknofest'e Kayseri'den hem katılımı artırmak hem teknolojik ArGe çalışmalarını desteklemek için bu sene 1 milyon TL bütçeli gençlerimize destek veriyoruz. Melikgazi Belediyesi olarak ArGe yapacak Teknofest’e katılacak lise, ortaokul ve üniversite öğrencilerinin projelerine destek veriyoruz. Bu kapsamda daha önceden ilanla duyurmuştuk. Tam 110 proje belediyemize destek için başvurdu. Üniversitelerden öğretim üyeleri aynı zamanda belediyemiz ve diğer sivil toplum kuruluşlarından oluşan 7 kişilik jürimiz bu projeleri dinliyorlar, değerlendiriyor ve puanlama yapıyor. Dolayısıyla bu 110 proje içerisinden desteğe layık görülecek projelere Melikgazi Belediyesi olarak maddi ve diğer destekleri sunacağız. Kayseri'nin gelişmesi ArGe ile teknoloji ile farklı yatırımlarla ve çalışmalarla olacaktır. Dolayısıyla belediye olarak biz bu çalışmaları destekliyoruz. Teknofest'te Kayseri’yi en iyi şekilde temsil etmek için çalışma yapıyoruz. Proje sunan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum, emeklerine sağlık. Aynı zamanda da jüride bulunarak belediyemiz ile çalışan tüm öğretim üyelerine de teşekkür ediyorum. İnşallah her sene bu tür teknolojik gelişmeleri destekleyen projelere destek vermeye devam edeceğiz” dedi.

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