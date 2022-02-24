Cep telefonu çalan kapkaççı, satmaya çalışırken yakalandı (2)

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TUTUKLANDI

Kayseri'de, A.A. adlı yabancı uyruklu kadının cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalıp, satmaya çalışırken yakalanan C.S. (26), mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ

2022-02-24 14:41:25



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