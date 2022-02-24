Kaleci Bilal korona virüse yakalandı

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Korona virüse yakalanan Kayserispor'un kalecisi Bilal Bayezit, kafileden çıkarıldı.



Süper Lig’in 27.haftasında deplasmanda lider Trabzonspor ile karşılaşacak Kayserispor’da kaleci Bilal Bayezit’in korona virüs testi pozitif çıktı. Trabzon yolculuğu öncesinde testi yapılan ve sonucu pozitif çıkan kaleci Bilal, kafileden çıkarıldı.

Bilal’in yanı sıra sakatlığı bulunan Bernard Mensah ve Emrah Başsan, kırmızı kart cezalısı Uğur Demirok, sarı kart cezalıları Andrea Bertolacci ile İbrahim Akdağ da Trabzonspor deplasmanında forma giyemeyecek.

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