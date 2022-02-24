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Kayseri Şeker 21. Çiftçi Meclisi toplandı Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay: "Kayseri Şeker’in bugün itibariyle kredi borcu 1 milyar 600 milyon liradır"

İHA

Kayseri Şeker'in örnek uygulaması Çiftçi Meclisi Toplantısı, çiftçilerin yoğun katılım ve ilgisi ile gerçekleştirildi. 21.'si yapılan toplantıda pancar tarımı ve şeker sektöründe yaşanan gelişmeler değerlendirildi. Kayseri Şeker'in uygulamalarından duydukları memnuniyeti dile getiren meclis üyeleri, üretimin önemine vurgu yaparak, 'üreten kazanacak' temasında buluştu. Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay da çiftçilere 22 Mart'ta sürpriz yapmaya hazırlandıklarını müjdeledi.

Kayseri Şeker 21. Çiftçi Meclisi toplandı Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay: "Kayseri Şeker’in bugün itibariyle kredi borcu 1 milyar 600 milyon liradır"

Kayseri Şeker’in örnek uygulaması Çiftçi Meclisi Toplantısı, çiftçilerin yoğun katılım ve ilgisi ile gerçekleştirildi. 21.’si yapılan toplantıda pancar tarımı ve şeker sektöründe yaşanan gelişmeler değerlendirildi. Kayseri Şeker’in uygulamalarından duydukları memnuniyeti dile getiren meclis üyeleri, üretimin önemine vurgu yaparak, ‘üreten kazanacak’ temasında buluştu. Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay da çiftçilere 22 Mart’ta sürpriz yapmaya hazırlandıklarını müjdeledi.

Kayseri Şeker’in ilk ve örnek uygulamalarından biri olan Çiftçi Meclisi 21’nci toplantısını yaptı. Kayseri Şeker 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen toplantı çiftçilerin yoğun ilgisi ve coşkusuna sahne oldu. Ziraat Odası Başkanlarının da katıldığı toplantısının açılışında konuşan Kayseri Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Hurşit Dede, Kayseri Şeker ailesinin, çiftçilerin desteği ile büyümeye, gelişmeye, genişlemeye devam ettiğini belirterek, "12 Eylül 2013 tarihinde kurulan Çiftçi Meclisi uygulamamız, Türkiye de hem bir ilk olup hem de şeker pancarı sektöründe bu anlamda tek organizasyon olarak yerini korumaktadır. Bildiğiniz üzere Kayseri Şeker’in başarısı şeker pancarı tarımının ve şeker sektörünün başarısıdır. Pancar taban fiyatı, avanslar, desteklemeler ve 2021 yılı pancar bedellerinin ödenmesi konularında Kayseri Şeker yine öncü durumdadır ayrıca pancar ekim sözleşmesi imzalama çalışmalarımızda da son aşamaya gelmiş bulunmaktayız. Kayseri Şeker’in tüm bu başarılarında ve çalışmalarında rol model olan ve sektör için gecesini gündüzüne katan Değerli Başkanımız Hüseyin Akay’a ve Çiftçi Meclisimizin kuruluşundan bu güne kadar emeği geçen, katkısı olan tüm çiftti temsilcilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Çiftçi Meclis Toplantısı’nda daha sonra çiftçiler söz alarak soru ve görüşlerini dile getirdi. Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, genel değerlendirme yaptıktan sonra çiftçilerin sorularını yanıtlayıp, istişarelerde bulanarak, "Kayseri Şeker’in imkanları çerçevesinde gücü çerçevesinde samimi, iyi niyetli olarak tüm sorunlara çözümler bulmaya çalışıyoruz. Özellikle son üretim dönemiyle ilgili sorunlarda çözüme kavuştu. Bu sene özellikle çok yoğun temaslarımız oldu. Kamu kuruluşlarıyla, bakanlarla pek çok üst düzeyde kurum ve kişilerle görüşmelerimiz oldu. Bu görüşmelerde gerekliydi, bu görüşmeleri biz yapmasak yapacak başka kimse yoktu. Bizde görevimizin hakkını vermek adına çekinmeden korkmadan görüşmelerimizi yaptık. Her şeyi açık bir şekilde söyledik. Allaha şükür bu sene şeker sektörü, pancar çiftçisi, pancar üretimi krizden çıktı.Şeker sektörü tarihinde ilk kez Aralık ayında pancar avans fiyatını Kayseri Şeker olarak biz önce 720 TL/ton daha sonar da 800 TL/ton olarak açıkladık. Tabii bu avans fiyat sezonda yeniden değerlendirilecek.. Çiftçilerimiz rahat olsun. Üretebildikleri kadar üretmeye devam etsin. Çiftçileri tarımda tutmalıyız toprakta tutmalıyız hep şunu söylüyoruz pancar çiftçisi takımını tezgâhını kapatırsa bir daha kimse onu pancar ekmeye döndüremez onun için bunların korunması lazım. Kayseri Şeker’in mali yapısı üzerinden bazı art niyetli çevreler manipülasyon yapıyor. Kayseri Şeker’in bugün itibariyle kredi borcu 1 milyar 600 milyon liradır. Bunun karşılığında da elinde satacağı şekeri vardır. Kayseri Şeker’in mali yapısı son derece sağlıklı ve güçlüdür. Bu yıl pancar küspesinin Bakanlık tarafından yapılan düzenleme çerçevesinde çiftçilere paketli olarak verilecek. 2021 yılı pancar bedeline 22 Mart’ta 15 TL/Ton prim ödemesi yapılacak olup, mali duruma göre de değerlendirilecek" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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