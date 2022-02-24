Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yapan bir kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, U.G.'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine şahsın adresi tespit ederek operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında U.G. gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 1 adet hassas terazi ve 2 adet uyuşturucu paketlemek için kullanılan rulo folyo ele geçirildi.

Gözaltına alınan U.G.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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