Kolunu hamur makinesi kaptıran Hayriye, ağır yaralandı

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Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, çalıştığı unlu mamulleri firmasında kolunu hamur karma makinesine kaptıran Hayriye Büyükkol (37), ağır yaralandı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesi 31. Sokak´ta meydana geldi. Çalıştığı unlu mamulleri firmasında hamur yapan Hayriye Büyükkol, sol kolunu makineye kaptırdı. Acı içinde çığlık atan Büyükkol´un yardımına mesai arkadaşları koştu. Makineyi kapatan çalışanlar, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekibinin yaklaşık 10 dakikalık çalışmasıyla kolu sıkıştığı yerden çıkarılan Hayriye Büyükkol, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ

2022-02-24 17:25:24



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