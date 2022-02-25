Başkan Yalçın’dan Kayseri OSB’ye ziyaret

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Yalçın’dan Kayseri OSB’ye ziyaret

İHA

Başkan Yalçın’dan Kayseri OSB’ye ziyaret

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kayseri OSB Başkanı Yunus İmamoğlu’nu ziyaret etti.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Yunus İmamoğlu ve Yönetim Kurulu Üyelerine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarete Başkan İmamoğlu ile birlikte Yönetim Kurulu Üyeleri de yer aldı.
Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ziyaretinde hayırlı olsun dileklerini iletti ve başarılı çalışmaların devam etmesi temennisinde bulundu. Kayseri OSB’nin şehrimizin yüz akı olduğunu vurgulayan Başkan Yalçın, “Üretim her zaman takdire şayandır. Allah tüm sanayicilerimizden razı olsun” dedi.
Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Yunus İmamoğlu da ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek yönetim kurulu üyeleriyle birlik beraberlik içinde üretimin artması için çalıştıklarını kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Yalçın: "Kayseri OSB şehrimizin yüz akı"
YEREL HABERLER Başkan Yalçın: "Kayseri OSB şehrimizin yüz akı"
Kayseri’de 350 litre el yapımı sahte alkol ele geçirildi
YEREL HABERLER Kayseri’de 350 litre el yapımı sahte alkol ele ...
Komedi filmi değil, intihar girişimi Kayseri’de vatandaşlar kale surlarında intihar girişiminde bulunan şahsı kahkahalarla izledi
YEREL HABERLER Komedi filmi değil, intihar girişimi Kayseri’de ...
MOSDER'den Kayseri OSB'ye ziyaret
YEREL HABERLER MOSDER'den Kayseri OSB'ye ziyaret
Kolunu hamur makinesi kaptıran Hayriye, ağır yaralandı
YEREL HABERLER Kolunu hamur makinesi kaptıran Hayriye, ağır ...
Kablo hırsızı yakalandı
YEREL HABERLER Kablo hırsızı yakalandı
Kayseri'de 22 hırsızlık olayı aydınlatıldı
YEREL HABERLER Kayseri'de 22 hırsızlık olayı aydınlatıldı
Aranan şahıslara 'şok' operasyon: 13 gözaltı
YEREL HABERLER Aranan şahıslara 'şok' operasyon: 13 gözaltı
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
70 bin TL'lik ziynet eşyası çalan 4 kadından 2'si tutuklandı
YEREL HABERLER 70 bin TL'lik ziynet eşyası çalan 4 kadından 2'si ...
3 kilo 600 gram altınla yurt dışına çıkarken yakalanan FETÖ sanığı beraat etti
YEREL HABERLER 3 kilo 600 gram altınla yurt dışına çıkarken ...
70 bin TL'lik ziynet eşyası çalan 3 kadın yakalandı
YEREL HABERLER 70 bin TL'lik ziynet eşyası çalan 3 kadın yakalandı
Trabzonspor -Kayserispor maçını Erkan Özdamar yönetecek
YEREL HABERLER Trabzonspor -Kayserispor maçını Erkan Özdamar ...
Kayseri Şeker 21. Çiftçi Meclisi toplandı Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay: "Kayseri Şeker’in bugün itibariyle kredi borcu 1 milyar 600 milyon liradır"
YEREL HABERLER Kayseri Şeker 21. Çiftçi Meclisi toplandı Kayseri ...
Bellona Kayseri'nin en skoreri Brooque Willams oldu
YEREL HABERLER Bellona Kayseri'nin en skoreri Brooque Willams oldu
Kaleci Bilal korona virüse yakalandı
YEREL HABERLER Kaleci Bilal korona virüse yakalandı
Cep telefonu çalan kapkaççı, satmaya çalışırken yakalandı (2)
YEREL HABERLER Cep telefonu çalan kapkaççı, satmaya çalışırken ...
70 bin TL'lik ziynet eşyası çalan 4 kadın yakalandı
YEREL HABERLER 70 bin TL'lik ziynet eşyası çalan 4 kadın yakalandı
Melikgazi’de 110 proje teknofest için değerlendirildi
YEREL HABERLER Melikgazi’de 110 proje teknofest için değerlendirildi
Hacılar’da iş yerlerlerine KDV denetimi
YEREL HABERLER Hacılar’da iş yerlerlerine KDV denetimi
Kayserispor, Trabzonspor maçına hazır
YEREL HABERLER Kayserispor, Trabzonspor maçına hazır
Süper Amatör Küme’de 10 yıl sonra ilk gece maçı
YEREL HABERLER Süper Amatör Küme’de 10 yıl sonra ilk gece maçı
Talas’ta tarımsal eğitimler devam ediyor
YEREL HABERLER Talas’ta tarımsal eğitimler devam ediyor
Başkan Çolakbayrakdar: "Geleceğimiz ve istikbalimiz olan evlatlarımız gözbebeğimiz"
YEREL HABERLER Başkan Çolakbayrakdar: "Geleceğimiz ve istikbalimiz ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.