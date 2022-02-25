Büyükşehir Zabıtasından servis araçları ve ticari taksilere denetim

Kayseri Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, kentte faaliyet gösteren personel servis araçları, öğrenci servis araçları ve ticari taksilere yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri tarafından il genelinde faaliyet gösteren, personel servis araçları, okul servis araçları, ticari taksiler, UKOME kararı gereği doğu ve batıdan gelen ilçe araçları ve otobüs duraklarına park ederek işgal eden araçlarla ilgili düzenli olarak denetimler devam ediyor. Öğrencilerin, fabrika çalışanlarının ve ticari taksi kullanan vatandaşların güvenli bir şekilde seyahat edebilmelerinin sağlanması amacı ile denetimler yapıldı. Bu kapsamda zabıta ekipleri, araçların özel izin belgeleri, şoför özel izin belgeleri, araç teknik uygunluk belgeleri, okul servis araçlarında rehber personel bulundurup bulundurmadığı ve servis araçları yönetmeliğine ticari taksiler ve taksi durakları çalışma usul ve esasları hakkındaki yönetmeliğinde bulunan kurallara uyulup uyulmadığı ve UKOME kararı gereği doğudan ve batıdan gelen ilçe araçlarının Doğu Terminali’ne ve Batı Terminali’ne girip girmediği gibi konularla ilgili denetim gerçekleştirildi.

Otobüs duraklarına park ederek işgal eden araçların da denetlendiği uygulamada, ayrıca araçların temiz ve bakımlı olması yönünde, araç şoförleri uyarılarak yönetmeliklere belirtilen kurallara uymayanlar hakkında yasal işlemler uygulandı. Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri tarafından kent genelinde bu tür denetimlerin aralıksız olarak devam edeceği vurgulandı.

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