Polis ekipleri 3 günde 22 hırsızlık olayını aydınlattı, 2 bin 368 şahsı sorguladı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından 3 gün içerisinde yapılan çalışmalarda 22 hırsızlık olayı aydınlatılırken, 17 bin TL değerinde ev ve inşaat malzemesi ele geçirildi. Ayrıca, bir vatandaşında sosyal medya üzerinden 16 bin 800 TL dolandırılması polis ekipleri tarafından engellendi.



Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından 2023 Şubat tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 22 hırsızlık olayı aydınlatıldı. Olaylarla ilgili yakalanan 32 şahıstan 6'sı tutuklanırken, 1 adet tabanca ile 17 bin TL değerinde değerinde ev ve inşaat malzemesi ele geçirildi. 6 ayrı adreste yapılan aramalarda ele geçirilen 28 bisiklet ve çeşitli ev ve inşaat malzemeleri de müştekilerine teslim edildi. Yapılan çalışmalarda 'kasten yaralama' ve 'gasp' olayından yakalanan 1 şahısta çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir ihbar değerlendiren polis ekipleri, bir vatandaşında sosyal medya üzerinden 16 bin 800 TL dolandırılmasını da engelledi.



2 bin 368 kişi sorgulandı, aranması bulunan 32 kişi yakalandı

Öte yandan, Devriye Ekipler Amirliği tarafından yapılan çalışmalarda ise 2 bin 368 şahıs sorgulandı. Sorgulanan şahıslardan adli makamlarca aranan 23, 'hırsızlık' suçundan aranan 9 şahıs yakalandı. Yapılan çalışmalarda ise 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet av tüfeği ele geçirilirken, 9 şahsa da adli ve idari işlem yapıldı.



Kayseri Emniyeti çalışmalarına devam ediyor

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nün bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik yürüttüğü faaliyetlerin vatandaşlarında desteği ile daha güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak sürdürüleceği bildirildi.

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