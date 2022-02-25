Kayeri Süper Amatör Küme: OSB Atletikspor: 2 - Amarat Gençlikspor: 1

Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu ekiplerinden OSB Atletikspor, dün Amarat Gençlikspor'u 21 mağlup ederek 15. haftayı 3 puanla kapattı.
Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha
Hakemler: Volkan Oğuz xx, Hacı Güverti xx, Sema Çetin xx
OSB Atletikspor: Ersin İptaş xx, Orhan Şahin xx, Ahmet Kürşat Kılıç xxx, Erkam Boyraz xx, Yusuf Tolu xx, Emre Tunahan Gürbüz xxx, Emre Ulu xx, Celal Çemc xx, Erman Deveci xx, Abdulsamet Şimşek xx, Tuğrul Çetin xx
Amarat Gençlikspor: Barış Aksu xx, Sedat Sönmez xx, Burak Furkan Bakırcı x, Engin Üçel x, Adem Şener xx, Enbiya Kurtuluş x, Umut Tunç x, Mustafa Kavdır x, İsmail Efe x, Aydemir Yavuz xx
Goller: Ahmet Kürşat Kılıç dk. 25 ve 54 (OSB Atletikspor) Aydemir Yavuz dk. 63 (Amarat Gençlikspor)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.