Güldüren uyarı

Kayseri’de bir iş merkezi yöneticisinin bina etrafına sürekli atılan çöplerden dolayı astığı uyarı yazısı, görenleri güldürdü.

Melikgazi ilçesine bağlı Camikebir Mahallesi Park Bulvarı üzerinde bulunan bir iş merkezinin yöneticisi, sürekli bina etrafına atılan çöp ve sigara izmaritlerinin, çöp kutusuna atılmamasından dolayı giriş kapısına bir not bıraktı. Yöneticinin yazdığı not, görenleri güldürürken, aynı zamanda da düşündürdü. Yönetici, binanın girişine astığı notta ise şu ifadelere yer verdi;

“Buralara çöp ve izmarit atan hayvanlar! Buraları babanızın uşağı mı temizleyecek? Karşınızda, yanınızda, her yerde çöp kutusu var. Eşek olmasanız bunları buralara atmazsınız.”

