Kayserigücü yöneticisine 75 gün hak mahrumiyeti

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İl Disiplin Kurulu, Kayserigücü FK Asbaşkanı İsmail Eğin’e 75 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.



Kayseri İl Disiplin Kurulu, Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu takımlarından Kayserigücü FK Asbaşkanı İsmail Eğin’e 75 gün hak mahrumiyeti cezası verdi. İl disiplin kurulundan yapılan açıklamada “20.02.2022 tarihinde oynanan Buğdaylıspor Kayserigücü futbol müsabakasında Kayserigücü’nden İsmail Eğin’e, FDT m. 2/ç kapsamında müsabaka görevlisi olarak tanımlanan hakeme karşı gerçekleştirmiş olduğu küfür ve tehdit fiilleri dolayısıyla 75 gün hak mahrumiyeti cezası verilmesini kararlaştırdı” denildi.

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