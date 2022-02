Yıldız: “Sanayicilerimizin her zaman yanındayız”

AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Yunus İmamoğlu ve Yönetim Kurulu Üyelerini üstlenmiş oldukları görev nedeniyle tebrik etti ve hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Yıldız, üretimin önemini de vurgulayarak sanayicilerin her zaman yanında olduklarını kaydetti.

Kayseri Milletvekili Taner Yıldız’ı Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Yunus İmamoğlu, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte ağırladı. Ziyaretinde Yunus İmamoğlu Başkanlığındaki Kayseri OSB yönetimini tebrik eden Yıldız, “Sizleri tebrik ediyor, OSB’de şimdiye kadar görev yapanlara teşekkür ediyoruz. Sanayicilerimizin her zaman yanında olduğumuzun da bilinmesini istiyoruz. Coğrafyamızda yaşananlar çerçevesinde bize düşen her zamankinden fazla omuz omuza çalışmaktır” dedi.

Kayseri OSB Başkanı Yunus İmamoğlu da, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, özellikle enerji konusunda sanayicilerin talepleri olduğunu ve destek beklediklerini söyledi. Başkan İmamoğlu, bugüne kadar verilen destekler nedeniyle de teşekkür etti.



“ULUSLARARASI İLİŞKİLER TESTTEN GEÇİYOR”

Önceki Dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Kayseri OSB ziyaretinde RusyaUkrayna konusunda da değerlendirmelerde bulundu. Etrafımızda istikrarı engelleyen gelişmelerin yaşandığını ifade eden Taner Yıldız, “Hiç kimse yapılan sınır ihlalini hiçbir şekilde meşru göremez. Rusya ile olan ilişkilerimiz de doğruyu söylememizi engelleyemez. Ülkemizdeki güçlü irade barışı istiyor. Varlıkların paylaşıldığı ortamda coğrafyamız yoklukların paylaşıldığı ortama sürükleniyor. Bu dönemde sadece insaniyet değil uluslararası ilişkiler de testten geçiyor. Hem NATO hem BM hem de ABD’nin çok daha net bir tavır alacağına inanıyorum” dedi.

