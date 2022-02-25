KAYÜ Rektörü Karamustafa, Hocalı Katliamı şehitlerini andı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KAYÜ Rektörü Karamustafa, Hocalı Katliamı şehitlerini andı

İHA

KAYÜ Rektörü Karamustafa, Hocalı Katliamı şehitlerini andı

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, 26 Şubat 1992 tarihinde Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ Bölgesi’nde bulunan Hocalı kasabasında yaşanan ve Azerbaycanlı sivillerin Ermenistan tarafından toplu şekilde canlarına kıyıldığı insanlık dışı katliamın 30. yıldönümü münasebetiyle mesaj yayımladı.

Rektör Karamustafa mesajında, katliamda hayatını kaybeden 613 masum Azerbaycanlı soydaşımızın acısını yüreğimizde hissettiğimizi belirtti ve katliam şehidi kardeşlerimizi rahmetle andıklarını söyledi.
Rektör Karamustafa’nın mesajı şöyle:
“Ermenilerin, Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla birlikte dost ve kardeş ülke Azerbaycan’a karşı toprak iddiasında bulunarak, ablukaya aldığı ve daha sonra işgal ettiği Hocalı Kasabasında 20. yüzyılın en kanlı katliamını yaptığı günden bu yana 30 yıl geçti. Kadın, yaşlı, çocuk demeden 613 Azerbaycanlı kardeşimizin hunharca katledildiği bu katliamı unutmamız mümkün değildir.
Hocalıdaki bu insanlık dışı katliamın acısını her zaman yüreğimizde hissediyor ve Azerbaycanlı kardeşlerimizin acılarını paylaşıyoruz. Azeri kardeşlerimizin acısı bizim acımızdır. Hocalı şehitlerimizi rahmetle anıyoruz.
Azerbaycanlı kardeşlerimizin 2020’de Karabağ zaferi ile Ermenistan’ın işgal ettiği toprakları geri alması bir nebze acımızı hafifletse de yapılan bu katliam tarih boyunca hatırlanmaya ve kınanmaya devam edilecektir. Dünyaya her zaman hoşgörü ve barış gözüyle bakan büyük bir olan Türk Milleti, haksızlık karşısında hiçbir zaman boyun eğmemiş, bundan sonra da eğmemeye ve dünya mazlumlarının koruyucusu olmaya devam edecektir. Bu vesile ile Hocalı katliamının 30. yılında hunharca öldürülen Azerbaycanlı kardeşlerimizi, soydaşlarımızı bir kez daha rahmetle anıyor ve tüm Azerbaycan halkına başsağlığı dileklerimizi iletiyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yıldız: “Sanayicilerimizin her zaman yanındayız”
YEREL HABERLER Yıldız: “Sanayicilerimizin her zaman yanındayız”
Kayserigücü yöneticisine 75 gün hak mahrumiyeti
YEREL HABERLER Kayserigücü yöneticisine 75 gün hak mahrumiyeti
Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 kişi yakalandı
Kayseri Süper Amatör Küme: Hacılar Erciyesspor: 4 - Özvatan Gençlikspor: 0
YEREL HABERLER Kayseri Süper Amatör Küme: Hacılar Erciyesspor: 4 - ...
Bünyan Zabıtası’ndan marketlere denetim
YEREL HABERLER Bünyan Zabıtası’ndan marketlere denetim
Kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs jandarmadan kaçamadı
YEREL HABERLER Kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs jandarmadan ...
Başkan Büyükkılıç, Keykubat Mahallesi sakinleriyle buluştu
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç, Keykubat Mahallesi sakinleriyle ...
Kayseri Süper Amatör Küme: Kayserigücü FK: 5 - Tomarza Belediyespor: 0
YEREL HABERLER Kayseri Süper Amatör Küme: Kayserigücü FK: 5 - ...
Bilek güreşinde 3 önemli derece
YEREL HABERLER Bilek güreşinde 3 önemli derece
Trabzonspor -Kayserispor maçının VAR hakemi Zorbay Küçük
YEREL HABERLER Trabzonspor -Kayserispor maçının VAR hakemi Zorbay ...
Güldüren uyarı
YEREL HABERLER Güldüren uyarı
Kayeri Süper Amatör Küme: OSB Atletikspor: 2 - Amarat Gençlikspor: 1
YEREL HABERLER Kayeri Süper Amatör Küme: OSB Atletikspor: 2 - Amarat ...
Başkan Çolakbayrakdar'dan Beyazşehir'e müjde
YEREL HABERLER Başkan Çolakbayrakdar'dan Beyazşehir'e müjde
Büyükşehirden ücretsiz EKPSS Kursu
YEREL HABERLER Büyükşehirden ücretsiz EKPSS Kursu
İl Müftüsü Akkuş: “Miraç gecesi Allah, Müslümanlara 3 hediye verdi”
YEREL HABERLER İl Müftüsü Akkuş: “Miraç gecesi Allah, Müslümanlara 3 ...
Süt kutusunda uyuşturucu sevkiyatına 2 gözaltı
YEREL HABERLER Süt kutusunda uyuşturucu sevkiyatına 2 gözaltı
Polis ekipleri 3 günde 22 hırsızlık olayını aydınlattı, 2 bin 368 şahsı sorguladı
YEREL HABERLER Polis ekipleri 3 günde 22 hırsızlık olayını ...
Şehit Eren'in annesine taziye ziyareti
YEREL HABERLER Şehit Eren'in annesine taziye ziyareti
Başkan Büyükkılıç: "Kayseri kültür, sanatın merkezi"
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç: "Kayseri kültür, sanatın merkezi"
Turkovac vurulanlarda yan etki yok Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Ayşin Kılınç Toker: "Hastanede aşısızlarla çok ciddi bir yatış oranımız mevcut"
YEREL HABERLER Turkovac vurulanlarda yan etki yok Kayseri Şehir ...
Süt kutusunda uyuşturucu ticareti Kayseri'de yolcu otobüsüne düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Süt kutusunda uyuşturucu ticareti Kayseri'de yolcu ...
Büyükşehir Zabıtasından servis araçları ve ticari taksilere denetim
YEREL HABERLER Büyükşehir Zabıtasından servis araçları ve ticari ...
Başkan Yalçın: "Kayseri OSB şehrimizin yüz akı"
YEREL HABERLER Başkan Yalçın: "Kayseri OSB şehrimizin yüz akı"
Başkan Yalçın’dan Kayseri OSB’ye ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Yalçın’dan Kayseri OSB’ye ziyaret

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.