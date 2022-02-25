Kayseri'de vatandaşları tedirgin eden ses

Kayseri'nin Develi ilçesinde sebebi belirlenemeyen ses vatandaşları tedirgin etti. Sesin çıktığı anda hayvanların kaçışmaları da güvenlik kamerasına yansıdı.



Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Şıhlı Mahallesi'nde saat 11:52 civarında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı ses çıktı. Sesi duyan vatandaşlar, çağrı merkezini arayarak patlama sesi duyduklarını söyleyerek 'uçak düşmüş olabilir' ihbarında bulunurken, bölgeye de jandarma ekipleri sevk edildi. İhbarın ardından bölgeye sevk edilen ekipler, yaptıkları incelemede olumsuz bir durumla karşılaşmadı. Ses nedeniyle mahalle sakinleri de panik yaşadı. Ayrıca, bölgede maden ocaklarının da bulunduğu, dinamit patlatılmasından dolayı da sesin çıkmış olabileceği belirtildi.

Öte yandan, sesin geldiği anda hayvanların kaçışması da çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.