Hocalı Şehitleri Talas’ta anıldı

26 Şubat 1992 tarihinde Ermenilerin Hocalı’da yaptığı katliamda hayatını kaybeden 613 Azerbaycanlı vatandaş, Talas’ta düzenlenen törenle anıldı.

Yenidoğan Mahallesi’ndeki Hocalı Parkı’nda bulunan Şehitler Anıtı önünde düzenlenen anma töreni, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşının okunmasıyla başladı. Törende konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, “30 yıl önce Ermeniler, çoluk çocuk, yaşlı kadın demeden 613 vatandaşımızı katletti. Acısı hala içimizde. Ancak ne mutlu ki iki yıl önce Karabağ’ın işgalden kurtarılması içimizi bir nebze olsun rahatlattı. Dünyanın hiçbir yerinde bu şekilde bir soykırım olmasın. Hiç savaş olmasın. Dünyanın birçok devleti Hocalı’da katliam olduğunu kabul etmiştir. Rusya ve Ukrayna arasındaki kargaşa inşallah huzura dönüşür ve dünya rahat bir nefes alır. Savaşın kazananı olmaz, kaybedeni olur, herkes kaybeder. Sayın cumhurbaşkanımıza bu konudaki gayretlerinden dolayı minnettarız. Ben Hocalı ve dünyanın her yerinde mazlum şekilde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yarılılara acil şifalarla birlikte uzun ömürler diliyorum” dedi.

Azerbaycan Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçiliği Müsteşarı Elçin Allahverdiyev ise, “30 yıl süren bu adaletsizliği 2020 yılında Azerbaycan durdurdu. 44 günde Ermenistan işgalindeki vatan toprakları kurtarıldı. Ermenistan, Azerbaycan topraklarından döverek çıkarıldı. Azerbaycan ordusunun başkomutan İlham Aliyev önderliğindeki bu zafer, Hocalılar görmese bile onların hatıralarına borcuydu. Ama Azerbaycan topraklarını kurtarırken sivilleri hiç hedef almadı. Ermenilerin kendi verdiği bilgilere göre 4 bin üzerinde askeri, 72 sivil kaybı vardır. Azerbaycan, Hocalı’nın intikamını değil tarihi adaleti sağlamıştır. Sivilleri değil, topraklarını azat etmiştir. Bugün burada bizimle olduğunuz için Azerbaycan Büyükelçiliği adına teşekkür ediyorum” diye konuştu. Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa da, tek millet iki devlet vurgusu yaparak, "Azerbaycan ve Türkiye’nin geçmişten günümüze bir gönül bağı var. Azerbaycan’da kar yağsa biz burada üşürüz. Türkiye’de de kar yağsa hiç şüphe yok ki Azerbaycanlı kardeşlerimiz orada üşür. Bugün ne mutlu Azerbaycan ve Türkiye’nin kardeşliği, gönül birliğiyle birlikte Karabağ bölgesi huzura kavuşmuştur. Böyle bir anma programı düzenlediği için de değerli başkanıma teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Azerbaycanlı doğalgaz şirketinin iştiraki olan Kayserigaz’ın Kurumsal Temsilci Ofisi Müdürü Emin Mamadov, Hocalı’daki yaşanılanları acı hislerle hala yaşadığını belirterek, “Biliyorum ki Türk halkı da bu hisleri bizimle yaşıyor” şeklinde konuştu. Turan Derneği Genel Başkanı Ali İhsan Öztürk ise, burada 7 devlet tek millet olmanın örneğinin sergilendiğini ifade ederek şöyle konuştu;

“Mustafa Yalçın başkanımız konuşurken bir cümle dikkatinizi çekmiştir. ‘Hocalıdaki vatandaşlarımız’ dedi. Yani hepimizi bir gördüğünü ifade etti. Başkan Yalçın burada demek istiyor ki Azerbaycan, Karabağ, Türkiye, Talas hepsi bir. Bu çok güzel ve anlamlı bir yaklaşım. Ayrıca Kayseri’de bir Azerbaycan parkı açmayı teklif ettiğimizde başkanımız sağ olsun hemen bir park yapıp adını koydu. Kendisine Türk Milleti adına teşekkür ediyorum.”

Konuşmaların ardından Hocalı Anıtı’na katliamda hayatını kaybedenler anısına çelenk konuldu ve karanfil bırakıldı.

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