Mame Baba Thiam 10. golünü attı

Genetik göz altı morluklarının tedavisi var mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Yukatel Kayserispor’un Senegalli futbolcusu Mame Baba Thiam, ligdeki 10. golünü kaydetti.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor'un deplasmanda Trabzonspor’a 32 yenildiği maçta Mame Baba Thiam 1 gol attı. Ligde geride kalan 27 maç sonunda 38 puanda kalan sarı kırmızılı takımda en golcü isim Mame Baba Thiam oldu.

Geride kalan 27 lig maçının 19’unda forma giyen Senegalli oyuncu 10 gol atarken 3 asist yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.