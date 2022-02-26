Mario Gavranovic gollerine devam ediyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor’un İsviçreli futbolcusu Mario Gavranovic, ligdeki 9. golünü attı.

Mario Gavranovic, Kayserispor'un deplasmanda oynadığı ve 32 kaybettiği Trabzonspor maçının 24. dakikasında attığı golle takımını öne geçiren isim oldu. Sarı kırmızılı forma ile 18. maçına çıkan İsviçreli forvet oyuncusu, Alanyaspor, Karagümrük, Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor, Sivasspor (2), Kasımpaşa, Giresunspor maçının ardından Trabzonspor maçında da golünü attı.

Mario Gavranovic sarı kırmızılı kulübün 1000. golünü atan isim olarak tarihe geçti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.