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Gençlik ve Spor İl Müdürü Kabakcı: "Bu atmosferler amatör futboluna değer katıyor”

İHA

Gençlik ve Spor İl Müdürü Kabakcı: "Bu atmosferler amatör futboluna değer katıyor”

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, amatörde yeniden gece maçlarının başlamasının mutluluk verici olduğunu söyledi.
Kayseri Süper Amatör Küme’de hafta içerisinde oynana gece maçları büyük ilgi gördü. Argıncık Spor Kompleksi’nde oynanan maçları yakından takip ederek Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Mutlu Önal’dan bilgiler alan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, amatör futboluna ve sporuna en iyi şekilde hizmet etmeye devam edeceklerini belirtti. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, "Böyle güzel bir ambiansta başta Amatör Spor Kulüpleri Federasyonumuzun değerli başkanı ile Gençlik Spor İl Müdürlüğü olarak bu tesislerimizi başta amatör futbol olmak üzere Süper Amatör Küme’de, Birinci Amatör Küme’de diğer kategorilerde en iyi şartlarda en iyi güzel ortamlarda hem maçların oynanması hem de buradaki antrenmanların yapılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gece maçlarının yeniden başlaması beni de ambiyanst açısından bir sporsever bir sporu yöneten kişi olarak çok mutlu etti. Bunun için de gerekli talimatları verdik. Özellikle bu gece maçları çokta güzel heyecanlara ve ambiyanslara sebebiyet veriyor. Bu vesileyle başta mesai arkadaşlarıma, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonumuza teşekkür ediyorum. Bu hava bu ortam bu atmosfer gerçekten başta amatör futboluna değer katıyor” dedi.
Argıncık Stadı’nda kısa zaman içerisinde yapılacak çalışmalar hakkında da bilgiler veren Kabakçı;, “Bizler de mevcut tesisleri çok daha kullanılabilirliğini artırmak çok daha kaliteli sunumlar yapmak çağ yakalamak adına çeşitli çalışmalar ve programlar yapıyoruz. Argıncık Stadı’nda da bir takım çalışmalar yapıyoruz. İnşallah en kısa sürede ihale sürecimiz başladı. Zeminle ilgili düzenlemeleri çok kısa bir zamanda bitireceğiz. Çok güzel bir zemine kavuşturacağız. Zemin şuan itibari ile çok büyük sıkıntı oluşturmasa da bizler buradaki amatörün yoğunluğunu bildiğimiz için hızlı bir şekilde karar aldık ve her iki sahanın sentetik zemini değiştiriyoruz. Isınma alanlarını ve parkurlarını yeniliyoruz. Bu yapılanların hepsi amatör sporumuz için. Çünkü onlar büyük bir gayret ve emekle gönülle çalışmayla bu çalışmalara karşılık veren amatör ruhla kendilerini buralarda çalışmaya devam ediyorlar. Bizlerde onlara her türlü desteği ve gayreti göstereceğiz. Bu imkânları veren devletimizin ve Gençlik Spor Bakanlığımız adına bu görevleri yapıyoruz. Amatör spora desteklerimizi sürdüreceğiz diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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