Bellona Kayseri Basketbol - OGM Ormanspor: 59 - 70

İlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA) -
SALON: Kadir Has
HAKEMLER: Fatih Arslanoğlu, Cemil Uygül, Alper Gökçebel
BELLONA KAYSERİ BASKETBOL: Peddy 2, Zeynep Öykü, Meltem 2, Gökçe, Sevgi 5, Dilara 8, Williams 21, Abdi 14, Gizem 4, Helin 3
OGM ORMANSPOR: Robinson 21, Nilay, Sevgi 14, Meltem 6, Mc Cowan 24, Damla 3, Nazlı Bircan, Lucet 2
1'İNCİ PERİYOT:1416
DEVRE: 23-35
3'ÜNCÜ PERİYOT: 39 54
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 19'uncu haftasında OGM Ormanspor'u konuk edeb Bellona Kayseri Basketbol maçı 70-59'luk sonuçla kaybetti. Karşılaşmanın en skorer ismi 24 sayı kaydeden OGM Ormanspor'dan Mc Cowan oldu.
DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN
2022-02-26 17:42:10
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