KBSL: Bellona Kayseri Basketbol: 59 - OGM Ormanspor: 70

Cemre düştü mü, ne zaman düşecek?

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Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 19. haftasında Bellona Kayseri Basketbol ile OGM Ormanspor karşı karşıya geldi. Kadir Has Spor Salonunda oynanan karşılaşmayı konuk ekip OGM Ormanspor 11 sayı farkla 5970 kazandı.



Salon: Kadir Has Spor Salonu

Hakemler: Fatih Arslanoğlu xx, Cemil Uygül xx, Alper Gökçebel xx

Bellona Kayseri Basketbol: Peddy x (2), Zeynep Öykü Kalbisağde x, Meltem Topaloğlu x (2), Gökçe Doğan x, Sevgi Tonguç x (5), Dilara Tongar xx (8), Brooque Williams xxx (21), Farhiya Abdi xxx (14), Gizem Tüzün x (4), Helin Boybeyi x (3)

OGM Ormanspor: Marie Robinson xxx (21), Nilay Kartaltepe x, Sevgi Uzun xx (14), Meltem Avcı xx (6), Mc Cowan xxx (24), Damla Gezgin x (3), Nazlı Bircan Gökdemir x, Lucet x (2)

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