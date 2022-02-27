Kayserisporlu Abdulkadir Parmak: "İşimizin zor olduğunu biliyorduk"

Kayserispor'un orta saha futbolcusu Abdulkadir Parmak, Trabzonspor yenilgisini değerlendirdi.

Devre arasında Trabzonspor'dan kiralık olarak alınan Abdulkadir Parmak, alınan 32'lik Trabzonspor yenilgisi sonrasında; "İşimizin zor olduğunu biliyorduk. Galip gelmek isterdik, başaramadık" dedi. Abdulkadir Parmak, "İşimizin çok zor olduğunu biliyorduk. Baskı altında bir atmosferde harika başladık ve mükemmel bir ilk yarı oynadık. Gönül ister ki galibiyete bu kadar yaklaşmışken sonunu getirebilelim. Takım arkadaşlarımın ve hocalarımın emeğine, yüreğine sağlık. Sadece bir 3 puan kaybettik. Bu takım hatalarından ders çıkarıp çok daha yukarılara çıkacaktır" dedi.

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