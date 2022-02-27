Kayserispor'un 1000. golünü atan Gavranovic: "Gurur duydum"

Kayserispor'un İsviçreli futbolcusu Mario Gavranovic attığı gol sonrasında "Gurur duydum ama aldığımız yenilgi beni hayal kırıklığına uğrattı" dedi.

Kayserispor'un Trabzonspor karşısında 32 yenildiği maçta takımının Süper Lig'deki 1000. golünü atan Mario Gavranovic, alınan sonuçtan ötürü mutsuz olduğunu söyledi. Mario Gavranovic; "Kayserispor için 1000 numaralı golü atmaktan gurur duyuyorum ama aynı zamanda Trabzonspor karşısındaki sonuç için büyük hayal kırıklığı yaşıyorum. Çok iyi bir takıma karşı oynadık ve çok iyi şeyler yaptık. Ama puan alamadık. Önümüzde yapmamız gereken çok iş var" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.