Kayserispor 3 maç sonra kaybetti

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Yukatel Kayserispor deplasmanda Trabzonspor'a 32'lik skorla mağlup olmasıyla 3 hafta sonra kaybetti.

Yukatel Kayserispor, deplasmanda konuk olduğu maçta Trabzonspor’a boyun eğdi. Ligin 24. haftasında Hatayspor’u 43, 25.haftasında deplasmanda Galatasaray ile 11 berabere kalan Kayserispor 26. haftada sahasında Giresunspor’u 21 yenerek 7 puan toplamıştı. Yukatel Kayserispor ligin 27. haftasında oynadığı maçta Trabzonspor’a 32 mağlup oldu.

Ligde 3 maç sonra kaybeden sarı kırmızılı ekip, 38 puanda kaldı. Yukatel Kayserispor, ligin 28.haftasında sahasında Alanyaspor’u konuk edecek.

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