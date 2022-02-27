CeraStlye OSB Teknik Koleji Vakıfbank’ı geçti

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Sigorta Shop Kadınlar 1.Lig B Grubunda mücadele eden CeraStlye OSB Teknik Koleji deplasmanda Vakıfbank’ı set vermeden 30 mağlup etti.

İstanbul’da oynanan karşılaşmada rakibi karşısında baştan sona üstün olan Kayseri temsilcisi CeraStlye OSB Teknik Koleji ilk seti 2514, ikinci seti 2521 ve üçüncü seti 2519 kazanarak salondan galibiyetle ayrılarak PlayOff iddiasını sürdürdü.

Salon: İstanbul Vakıfbank Spor Salonu

Hakemler: Ramazan Demiröz xx, Uğur Ateş xx

Vakıfbank: Yasemin Narlıoğlu x, Karmen Aksoy x, Melisa Bukmen x, Berka Özden x, İrem Güneş x, Pınar Çiçekçi x, Elif Kapar x, Selin Çalışkan x, Tuanna Malli x, Nisan Eroğuz x, ysu Elveren x, Lisa Safronova x, Selin Adalı x

CeraStlye OSB Teknik Koleji: Berra Eren xxx, Beyaz Dursun xxx, Açelya Ozman xxx, Ezgi Sultan Sert xxx, Mervenur Oktay xxx, Leyva Tagle Leslie xxx, Unzilenur Cansız xxx, Çeren Çınar xxx, Melis Ece Yurtsever xxx, Pelin Özkılıçcı xxx, Buse Kaygısız xxx, Zehra Coşkunsu xxx

Setler:

1.Set: 1425

2.Set: 2125

3.Set: 1925

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