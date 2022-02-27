Talas'ta erken bahar temizliği

Talas Belediyesi, kış mevsiminin geride kalması ve ilk cemrenin düşmesiyle birlikte erken bahar temizliği başlattı.

Belediye tarafından yıl boyunca sürdürülen rutin temizlik işlemlerinin yanı sıra ilçe genelinde başlatılan çalışmayla adeta köşe bucak ‘bahar temizliği’ yapılıyor. Süpürme ve yıkama araçlarının da kullanıldığı genel temizlik işlemlerinde birçok iş aynı anda yapılarak ilçenin tamamı bahara hazırlanıyor. Yürütülen çalışmalarda cadde ve sokaklar özel temizlik malzemeleri ile boydan boya yıkanıyor.

Kurumuş otların ve ağaç dallarının toplanmasından hafriyatların kaldırılmasına, ağaç diplerinin temizlenmesinden kaldırımların yıkanmasına kadar pek çok temizlik çalışması gerçekleştiriliyor.

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