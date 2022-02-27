Kemal Tekden: “Geçmişimizi bugünkü nesillere aktarmak boynumuzun borcudur”

Tekden Film Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Tekden vizyona yeni giren; ‘Aşkın Yolculuğu Hacı Bayramı Veli’ dizisi hakkında yaptığı açıklamada; “Geçmişimizi bugünkü nesillere aktarmak bizim boynumuzun borcudur” dedi.

‘Diriliş Ertuğrul’ ve ‘Aşkın Yolculuğu Yunus Emre’ dizileri ile seyircilerin beğenisi toplayan Tekden Film projelerine bir yenisini daha ekledi. ‘Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayramı Veli’ dizisinin vizyona girmesiyle izleyicileri büyük bir beğeni gösterdiğini söyleyen Kemal Tekden, yaptıkları projelerle tarihte yaşamış önemli insanların ve değerlerin genç nesillere aktarılmasının amaçlandığını ifade ederek; “Tekden Film olarak bilindiği üzere daha öncesinde Diriliş Ertuğrul ve Yunus Emre Aşkın Yolculuğu dizilerini yapmıştık. Bu iki dizimiz de çok beğenildi. Aşkın Yolculuğu serisi tabi Yunus Emre ile ilk olarak gösterime girmişti ama şu anda ikinci bölüm olarak Hacı Bayramı Veli hazretlerinin hayatını aktardığımız ‘Hacı Bayramı Veli Aşkın Yolculuğu 2’ dizisi televizyonda gösterime başladı. Biz bu dizilerle Anadolu’nun insanını, bu yörenin insanını yoğuran yüce şahsiyetlerin hayatlarında kendi nefis mücadeleleri başta olmak üzere, nasıl bir olgunluk ve kemale erme mücadelesi yaşadıklarını göstermek istiyoruz. Aslında bu tür yüce şahsiyetlerin hepsi bizim gibi insanlar. Nefsi, gururu ve kibri olan insanlar. Bu gururu, kibri yok eden ve o nefsi, mücadelesi sonucu güzel bir kıvama sokan burada yerleştirilmeye ve verilmeye çalışılıyor. Biz Hacı Bayram Veli’den sonra da bu serinin devamını arzu ediyoruz. Hacı Bayram Veli dizimiz, geçen Mayıs ayında başlayıp, Eylül ayında bitti. Yani 5 aylık bir sürede İstanbul’da bir plato yaptık, Ankara, Bursa ve Adana’yı içerisine alan. O platoda çekimler yapıldı. Çok değerli oyuncularla bu seriyi devam ettirdik. Ben geçen haftaki reytinglere de baktığımda, insanların olumlu ve yapıcı tenkitlerine de baktığımda çok mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Bu bakımdan da seyircilerimize teşekkür ediyorum. Geçmişimizi bugünkü nesillere aktarmak bizim boynumuzun borcudur. Bu şekilde medeniyet değerlerimizi de aktarmış oluyoruz. Bu bakımdan dizilerimiz çok büyük önem taşıyor. Yeni nesillerimizin, o büyük şahsiyetlerin nasıl yetiştiklerini, zihniyetlerini, yaşayışlarını bugün öğrenmeleri ancak bu şekilde mümkün oluyor. Bunun sonucunda da çok güzel sonuçlar alıyoruz. Bu bakımdan çok mutluyuz” diye konuştu.

Tıp dünyasının en önemli insanlarından biri olan İbni Sina’nın yine insanlara ve genç nesillere aktarılması için için ‘İbni Sina Dökümanter Drama’ belgeselinin çekimlerine başlandığını dile getiren Tekden, “İbni Sina dünya da tıbbın kralı olarak biliniyor. En büyük hekim, en büyük doktor kabul ediliyor. İbni Sina bizim insanımız onu da yeni nesillere, insanımıza ve dünyaya tanıtmak için ‘İbni Sina Dökümanter Drama’ belgeselini çekmeye başladık. Yazarı da Türkiye’de meşhur Profesör Bekir Karlıağa hocamız. Kendisi ‘batıya akan nehir’ isimli bir dizininde sahibidir. İnşallah önümüzdeki günlerde de İbni Sina televizyonlarda ve bir takım farklı platformlarda görülecek” ifadelerini kullandı.

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