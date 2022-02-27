Basketbol İl Temsilcisi Sağlam: "Takımlarımıza teşekkür ederim"

Kayseri Basketbol İl Temsilcisi Mehmet Ünal Sağlam, altyapı kategorilerinde Kayseri takımlarının aldığı başarıları değerlendirerek; Kayseri takımlarının ortaya koyduğu başarının tüm şehri gururlandırdığını söyledi.

U14 Erkekler Türkiye Şampiyonası’nda Talas Bahçelievler SK ile Erciyes Koljei’nin ardından U16 Türkiye Şampiyonası’nda Bellona Kayseri Basketbol kız takımı ile Erciyes Koleji Erkek takımı da Anadolu Şampiyonası’nda mücadele etme hakkı kazandı. Bu konuda açıklama yapan Basketbol İl Temsilcisi Mehmet Ünal Sağlam; “Bölge şampiyonalarından başarıyla çıkarak Anadolu Şampiyonasına kalan U 14 erkek takımlarımız Talas Bahçelievler SK ile Erciyes Koleji’nin ardından U 16 Erkek ve kızlarımız da Anadolu Şampiyonasında yer alacaklar. Niğde ve Adana da gerçekleşen bölge şampiyonasında, güçlü rakipleri eleyerek bir üst tura çıkan takımlarımız, Bellona Kayseri Basketbol ve Erciyes Koleji oyuncularını, teknik kadrolarını ve tüm emekçilerini kutlar sehrimize ve bana bu gururu yasattıkları için çok teşekkür ederim” dedi.

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