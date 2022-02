AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, AK Parti Kayseri İl Başkan Yardımcısı Ramazan Bedir, AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Hüseyin Okandan ve beraberindeki heyet, TÜMSİAD Kayseri Şubesi Başkanlına seçilen Osman Atıcı ve yönetimine tebrik ziyaretinde bulundu.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette Dernek Şube Başkanı Osman Atıcı; Genç TÜMSİAD Kayseri Şube Başkanı Mehmet Raşit Ulaş ve yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu. AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız yapmış olduğu açıklamada; “TÜMSİAD Kayseri Şube Başkanlığına seçilen Osman Atıcı ve yönetimini tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum” dedi. Yıldız konuşmasının devamında şunları kaydetti;

‘TÜMSİAD bizim sanayicimiz, işadamlarımız ve Kayseri’nin sanayileşmesine baktığımızda çok büyük bir önem arz ediyor. Sivil toplum kuruluşlarımız, sanayici ve işadamları derneklerimiz, aynı şekilde hem istihdam açısından hem de üretim açısından son derece önemli bir görevini ifa ediyor. Her zaman olduğu gibi biz dürüst, çalışkan, anonim iş haline getirilmiş olan bütün yapıların yanındayız. Tabi ki yanında olacağız ve destekleyeceğiz. TÜMSİAD yönetimi ile beraber daha da uyum içerisinde çalışan bir yapının Kayseri’ye olan katkılarını bir kez daha biz de izleyeceğiz, takip edeceğiz. Her zaman olduğu gibi STK’larımızın yanındayız. Tebrik ediyoruz."

TÜMSİAD Kayseri Şube Başkanı Osman Atıcı ise; ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek; "Yeni seçilen TÜMSİAD Kayseri şubesine ve yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulunmanız bizi ziyadesi ile memnun etti. Biz sizin yakınlığınızı, samimi desteğinizi her zaman hissediyoruz, biliyoruz. Sizlerin de desteği ile TÜMSİAD olarak ülkemizin ekonomisine katkıda bulunmaya ve katma değer üretmeye devam edeceğiz. Ben bu nazik ziyaretinizden, güzel temennilerinizden bilhassa desteklerinizden dolayı tekrardan teşekkür ediyor saygılarımı sunuyorum” ifadelerini kulandı.

