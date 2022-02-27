'Dur' ihtarına uymayan araçtan 4 kilo uyuşturucu çıktı

Kayseri'de polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobilde narkotik köpeği ile yapılan aramalarda; piyasa değeri 750 bin TL olan 4 kilo 100 gram metamfetamin ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Ankara uygulama noktasında polisin 'dur' ikazına uymayarak kaçmaya çalışan araç nokta görevlileri ve narkotik şube müdürlüğümüz ekiplerince durduruldu. Narkotik dedektör arama köpeği ile araçta yapılan aramada; piyasa değeri 750 bin TL olan 4 kilo 100 gram metamfetamin maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Olay ile ilgili A.K. 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı.

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