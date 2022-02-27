Başkan Çolakbayrakdar ve Yalçın'dan kandil mesajı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın; Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımlayan Başkan Çolakbayrakdar, “Peygamber Efendimiz’in, Yaradan’ın huzuruna yükseldiği gece olan Miraç Kandili’nin tüm İslam Alemi’ne hayırlar getirmesini diliyorum” dedi. Recep ayının 27’inci gecesine denk gelen Miraç Gecesi’nin insanlık için bir nevi kurtuluş olduğuna dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, bu mübarek geceyi iyi değerlendirmek gerektiğini vurguladı. Yapılan ibadetlerin yanı sıra edilen duaların da büyük önem taşıdığını belirten Başkan Çolakbayrakdar, “İçerisinde bulunduğumuz dönemde, İslam Alemi için birlik ve beraberliğe her zamankinden daha fazla önem taşımaktadır. Bu vesileyle dualarımızı; yalnız şahsımız için değil, ailemiz, şehrimiz, ülkemiz, İslam Alemi ve tüm insanlık için etmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle Miraç Kandili’ nin bütün insanlığa rahmet, sağlık ve huzur getirmesini diler, aziz milletimizin ve bütün İslam aleminin Miraç Kandili’ni kutlarım” ifadelerini kullandı.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ise mesajında bu gecenin önemine dikkat çekerek, Peygamber Efendimizin (sav) bütün insanlığı temsilen Cenabı Hakk’ın huzuruna kabulünün insanlık adına çok büyük bir olay olduğuna vurgu yaptı. Başkan Yalçın mesajında şunları kaydetti;

"Miraç Kandili, inancımızda peygamberimiz Hz. Muhammed'in (sav) göğe yükselerek Allah'ın huzuruna kabul edilmesi olayıdır. Bu 'büyük buluşma' bizlere insanın mana aleminde yükselip ilahi rahmet ve huzura erişmesinin yolunu gösterir. Bu gecede farz kılınan ve bizzat peygamberimiz tarafından müminlerin miracı olarak nitelendiren namaz da, iç dünyamızdaki yükselişi ve arınmayı ifade eder. Bu nedenle bu gece biz inananlar için ayrı bir önem ve mana taşır.”

Başkan Yalçın, mesajında ayrıca bu gecede insanlık ve ümmeti Muhammed’in selameti için bol bol dua edilmesi gerektiğine vurgu yaparak, “Bu vesile ile başta hemşerilerimiz olmak üzere tüm inananların kandilini tebrik ediyorum. Ayrıca yüce Rabbimizden Miraç hürmetine, tüm insanlığı yer, gök afetlerinden, salgın hastalıklardan ve savaşlardan korumasını niyaz ediyorum" dedi.

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