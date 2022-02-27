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Takiple durdurulan otomobilden 750 bin TL'lik uyuşturucu çıktı

DHA

Takiple durdurulan otomobilden 750 bin TL'lik uyuşturucu çıktı


KAYSERİ,(DHA)KAYSERİ'de, otomobiliyle seyir halindeyken polisin 'dur' ihtarına uymayan şüpheli takiple yakalandı.  Araçta yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 750 bin TL olan 4 kilo 100 gram metamfetamin ele geçirildi.
Kayseri-Ankara kara yolunda uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, A.K.'nin kullandığı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, kaçmaya çalıştı. Yaklaşık 15 dakika süren takip sonucu otomobil durduruldu, sürücüsü yakalandı. Aracın bagajında narkotik köpeği ile yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 750 bin TL olan 4 kilo 100 gram metamfetamin ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (DHA)
DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN
2022-02-27 15:23:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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