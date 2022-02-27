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Maç bitti, saha karıştı Maçta 4 gol, 2 penaltı, 3 kırmızı kart

İHA

Maç bitti, saha karıştı Maçta 4 gol, 2 penaltı, 3 kırmızı kart

Kayseri Süper Amatör küme maçında Erciyes Esen Makina ile Kayserigücü karşılaştı. 22 biten maç sonrasında kavga çıktı, 3 kırmızı kart gösterildi.
Kayseri Süper Amatör Küme'de şampiyonluk mücadelesi veren iki ekibin maçında bitiş düdüğüyle saha karıştı. Müsabaka karşılıklı atılan goller ile 22 sona erdi. Maçın bitiş düdüğü sonrasında Kayserigücü takımı teknik heyet ve oyuncuları, hakeme yoğun itirazlarda bulundu. Bu arada Kayserigücü takımından Eren Torbalı, kendisine hakaret ettiğini söylediği kişiye tepki gösterirken futbol sahası karıştı. Emniyet güçleri araya girerek olayları yatıştırmaya çalıştı.
Maç sonrasında Emre Öztürk, Mehmet Kahveci, Eren Torbalı maçın hakemi Necati Selçuk Şahin tarafından kırmızı kart ile cezalandırıldı. Hakem triosu, sahayı polis eşliğinde terk etti. Olaylar da daha fazla büyümeden yatıştırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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