Amatör maçtan sonra saha karıştı; polis biber gazı ile müdahale etti



İlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA) Kayseri´de Argıncık 2 Nolu sahada oynanan Süper Amatör Küme B Grubu maçında grup lideri Erciyes Esen Makina ile Ejder İş Makinaları Kayserigücü FK maçının bitişinde çıkan olaylara polis biber gazı ile müdahale etti.

Argıncık 2 Nolu sahada Süper Amatör Küme B Grubu maçında grup lideri Erciyes Esen Makina ile ikinci sıradaki Kayserigücü FK karşılaştı. Erciyes Esen Makina Ramazan Durdu'nun golü ile devreye 1-0 önde girdi. Kayserigücü'nün beraberlik golünü 49'uncu dakikada penaltıdan Turgut Yetük attı. Maçın 63'üncü dakikasında penaltı kazanan Erciyes Esen Makina'da Selim Yağmur penaltıdan yararlanamadı. 81'inci dakikada Kayserigücü Cüneyt Egemen Karagöz ile 2-1 öne geçti. Erciyes Esen Makina'da oyuna sonradan giren Turan Derecik skora dengeyi getiren golü kaydetti. Bu golün santrası yapılmadan hakem maçı bitirdi. 2-2 sona eren müsabakanın ardından aşırı itirazlarından dolayı Kayserigücü FK'nden Mehmet Kahveci, Emre Öztürk ve Eren Torbalı ile yönetici kırmızı kart gördü.

MAÇ BİTTİ SAHA KARIŞTI

Kayserigücü'lü futbolcular müsabaka sonrası maçı yöneten Necati Selçuk Şahin'e tepki gösterdi. Saha dışından da tepkilerin gelmesiyle oyuncular birbirine girdi. Olaya müdahale eden emniyet güçleri taraftarı ayırmak için biber gazı kullandı. İki takım teknik ekibi ve futbolculardan bazıları gazdan etkilendi. Maçın yöneten Necati Selçuk Şahin ile yardımcıları Osman Baruk ve Bekir Kahraman sahadan çıkarken Kayserigücü FK yöneticileri ve taraftarlarının yoğun tepkisine maruz kaldı. Hakem üçlüsü polis eşliğinde soyunma odasına gitti. Takımlar ve hakemler sahadan olaysız şekilde ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Maçtan görüntü

-Gerginlikten görüntü

-Polisin sahaya girmesi

-Genel detayDHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2022-02-27 22:13:04



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