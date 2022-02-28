Talasgücü Belediyespor berabere kaldı

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Talasgücü Belediyespor, Suvermez Kapadokya ile berabere kalarak şampiyonluk yolunda 2 puan kaybetti.

Bölgesel Amatör Lig 3. Bölge 3. Grup'ta mücadele veren Talasgücü Belediyespor, deplasmanda oynadığı Suvermez Kapadokya maçından beraberlikle ayrıldı. Maçın 38. dakikasında Muhammet Özdemir'in golü ile öne geçen sarı lacivertli ekip 90+7. dakikada Yakup Zengin'in golüne engel olamadı.

Bu sonuçla ligdeki puanını 34'e yükselterek zirvedeki yerini koruyan Talasgücü Belediyespor, son iki deplasman maçında 5 puan kaybetti.

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