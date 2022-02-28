Türkiye Kadınlar Süper Ligi Kayseri Kadın Futbol: 0 - Hakkarigücü: 4

Çocukluk çağında travma ve uyuşturucu "hafızayı" da vuruyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kadınlar Süper Ligi B Grubunda mücadele eden Kayseri Kadın futbol takımı, ligin 12. haftasında evinde oynadığı maçta Hakkarigücü’ne 40 mağlup oldu.



Stat: Sümer Stadı

Hakemler: Mehmet Altıparmak xx, Muhammed Emin Çolak xx, Kadir Çelikbaş xx

Kayseri Kadın Futbol: Senem Servet İnci x (Melike Çalışkan Dk.46 x), Alina Nahmadova x (Yağmur Ocak Dk.70 x), İrem Barut x, Aysun Muradova x, Saniye Aslano x, Cansel Yiğit x (Mualla Karanfil Dk.46 x), Elmas Karakaya x, Şeyma Yücel x (Gülşen Urgun Dk.30 x), İlayda Karakaya x, Sona Rahimova x, Rabia Behlül Koç x (Elif Hemit Dk.80 x)

Hakkarigücü: Aytaj Sharifova xx, Nergiz Hacıyeva xx, Damla Çoban xx, Süheyla Çalçınar xx, Özlem Akkaya xx, Shokhısta Khojasheva xx, Chisha Racheal Zulu xx, Mwanalima Adam Jereko xxx, Diyan Ceyhan xx (Nursel Özkan Dk.63 x) Aycan Arda xx (Hatice Yaşar Dk.75 xx), Alberta Yawo Ahialey xx

Goller: Damla Çoban (dk.15), Aycan Arda (dk.19), Mwanalima Adam Jereko (dk.40 ve 49) (Hakkarigücü)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.