Kayseri Süper Amatör Küme Erciyes Esen Makina: 2 - Kayserigücü FK: 2

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Kayseri Süper Amatör Küme B Grubunda şampiyonluk mücadelesi veren takımların karşılaşmasında Erciyes Esen Makina ile Kayserigücü 22 berabere kaldı. 4 golün atıldığı maçın sonunda 3 kırmızı kart çıktı.

Müsabaka sonrasında Kayserigücü takımı teknik heyet ve oyuncuları, maçın hakem triosuna yoğun itirazlarda bulundu. Kısa süreli gerginlik yaşanan maçta, emniyet güçleri olayların büyümesine mani oldu.



Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha

Hakemler: Necati Selçuk Şahin x, Osman Baruk x, Bekir Kahraman x

Erciyes Esen Makina: Ali Özkan xx, Fazıl Burak xx, Bahtiyar Ekici xx, Tarık Türker Mutlu x (Muhammed Aktan Dk.38 xx), Uğur Özdemir xx, Selim Yağmur x (Kürşat Yurdagül Dk.81 x), Ramazan Durdu xx (Kerem Yıldırım Dk.46 x), Halil Yozgat xx, Mehmet Yaman xx, Adem Aktaş xx, Harun Çetin xx

Kayserigücü FK: Mehmet Akbaş xx, Çağlar Erdemci xx, Halil İbrahim Avcı xx, Emre Öztürk xxx, Rafet Kayapınar x (İnanç Albayarak Dk.13 x), Turgut Yetük xx, Eren Torbalı xxx (Mehmet Karahan Dk.81 x), Mehmet Kahveci x (Mücahit Baykaldı Dk.37 x), Cüneyt Egemen xx, Mehmet Furkan Ağca xx, Alper Durdu xx (Okan Özdemir Dk.81 x)

Goller: Ramazan Durdu (dk.45+1), Turan Derecik (dk.90+6) (Erciyes Esen Makine), Turgut Yetük (dk.48 pen), Cüneyt Egemen Karagöz (dk.80) (Kayserigücü FK)

Kırmızı Kartlar: Emre Öztürk, Mehmet Kahveci, Eren Torbalı (Kayserigücü FK)

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