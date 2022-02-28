Avcılar denetlendi

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Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri hafta sonunda ilçelerde yasa dışı avcılık denetimleri yaptı.

Ekiplerce; Develi, Yeşilhisar, Yahyalı, Pınarbaşı, Kocasinan ilçelerinin çeşitli noktalarında yasa dışı avcılık denetimleri yaptı. Denetimler esnasında avcıların yasal çerçeveler içerisinde avlanıp avlanmadıkları ve kaçak gümeler kontrol edildi. Merkez Av Komisyonu Kararı uyarınca ülke genelinde 20212022 av sezonu kapanacak. Yapılan açıklamada; "Bu bağlamda avcıların ava çıktıkları tarihlere dikkat etmeleri herhangi bir cezai işlemle karşı karşıya kalmamaları için önem arz etmektedir" denildi.

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