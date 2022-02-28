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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Gülsoy: Ocak ayında 268 milyon 141 bin dolar ihracat yaptık"

İHA

Başkan Gülsoy: Ocak ayında 268 milyon 141 bin dolar ihracat yaptık"

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ocak Ayı İhracat rakamlarını değerlendirdi. Kayseri’de Ocak ayında gerçekleştirilen 268 milyon 141 bin dolarlık ihracatın, geçtiğimiz yıla oranla yaklaşık yüzde 13 arttığını belirten Başkan Gülsoy, “Bu zorlu süreçte özveriyle çalışan tüm ihracatçı üyelerimizi yürekten kutluyorum. Ülkemiz ve şehrimiz için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" dedi.
Başkan Gülsoy, “TÜİK verilerine göre 2021 yılı için Kayseri İhracat rakamları Ocak Ayı 237 milyon 47 bin dolar iken 2022 yılı Ocak ayında 268 milyon 141 bin dolar olarak gerçekleşmiştir. Artış oranı aylık bazda geçen seneye kıyasla yaklaşık yüzde 13,12’dir. Kayseri ili olarak İthalatımız ise Ocak ayında 183 milyon 730 bin dolar olmuştur. 2022 yılı Ocak döneminde 1'inci ihracat pazarımız her zaman olduğu gibi Irak olmuştur. Ayrıca, Almanya, ABD, İsrail, Birleşik Krallık, İtalya, Tunus, Libya, Cezayir, ve Fransa’dır” ifadelerini kullandı. Kayseri ihracatının sektörler bazında analizini yapan Başkan Gülsoy, “Türkiye İstatistik Kurumu’nun belirlediği sektörlerden Demir ve Demir Dışı Metaller , Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri, Çelik, İklimlendirme Sanayii, Makine Aksamları, Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri, Otomotiv Endüstrisi, Hazır Giyim ve Konfeksiyon’da artış yaşanırken Tekstil ve Hammaddeleri, Kimyevi Madde ve Mamulleri, Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri, Elektrik ve Elektronik sektörlerinde azalış gerçekleşmiştir" dedi.
"Kayseri'nin ihracatta artış hızı sürüyor"
Başkan Gülsoy, 2022 yılını olumlu bir ihracat rakamı ile açıyor olmaktan dolayı mutlu olduklarını belirterek şunları söyledi;
“2022 yılına ihracatta yükselişle başladık. Tüm zorluklara rağmen ülkemize ve şehrimize katma değer oluşturmaya devam edeceğiz. Küresel ekonominin en önemli sorunu olan yüksek enflasyon maalesef sürüyor. Üretim ve girdi maliyetleri ile enerjide yaşanan artışlar önümüzdeki engel olarak dursa da ihracat verilerimiz bizlere moral oluyor. Üretim ve ihracatta öncelik haline gelecek olan Yeşil üretim ve dijitalleşme ile ilgili firmalarımızın dönüşüm süreçlerine öncülük ederek üretimde katma değerimizi inşallah artıracağız. 2023 yılı için 5 milyar dolarlık ihracat hedeflemekteyiz. Elde edilen başarıyı iş dünyamızın enseyi karartmadan tüm olumsuzluklara karşısında mücadele etmeleri önce ülkem, önce devletim diyerek çalışma yapmalarından görüyoruz. Sanayinin çarkları dönmekte, üreticilerimiz ve ihracatçılarımız çalışmaya, üretmeye, insanımız için istihdam oluşturmaya devam etmektedir. Ocak Ayı ihracat rakamlarını incelediğimizde ülkemiz ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,2 artışla 17 milyar 587 milyon dolar, ithalat yüzde 54,2 artarak 27 milyar 848 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu sayede Ocak ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 234,9 artarak 3 milyar 64 milyon dolardan 10 milyar 261 milyon dolara yükselmiştir. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Ocak ayında yüzde 83 iken, 2022 Ocak ayında yüzde 63,2’ye gerilemiştir. İhracatçılarımız her ay zaferden zafere koşmaktadır. Kayseri olarak ihracat rakamlarımız ülke genelindeki artış oranlarına kıyasla da üst seviyelerdedir. İnanıyorum ki ülkemiz güçlü yatırımları, üretimi, ihracat rakamları ile tüm tedarik zinciri açısından büyüme ve kalkınmada öncü olmaya devam edecektir. Biz de Güçlü ve Büyüyen Türkiye hedeflerine ulaşmada Kayseri Ticaret Odası olarak ihracat çarkındaki katkımızı artırmak adına azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Geleceğimiz açısında umut veren ve göğsümüzü kabartan bu önemli başarı için en başta ihracatçı üyelerimiz, iş insanlarımız ve onların çok değerli çalışanlarını canı gönülden kutluyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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