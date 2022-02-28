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Ev yapımı Kayseri mantısı Köşk Sosyete’de Peyname Yöresel Lezzetler ve Kayseri Mutfağı İşletme Müdürü Ömer Aksu: “Ev yapımı mantımızda iddialıyız”

İHA

Kayseri'de perakende ürün hizmeti veren Köşk Sosyete'de bulunan Peyname Yöresel Lezzetler, ev yapımı mantı yemek isteyen vatandaşları bekliyor. Peyname Yöresel Lezzetler ve Kayseri Mutfağı İşletme Müdürü Ömer Aksu, işletmelerinde doğal ve el ürünleri kullandıklarını söyleyerek, "Ev yapımı mantımızda iddialıyız" dedi.

Ev yapımı Kayseri mantısı Köşk Sosyete’de Peyname Yöresel Lezzetler ve Kayseri Mutfağı İşletme Müdürü Ömer Aksu: “Ev yapımı mantımızda iddialıyız”

Kayseri’de perakende ürün hizmeti veren Köşk Sosyete’de bulunan Peyname Yöresel Lezzetler, ev yapımı mantı yemek isteyen vatandaşları bekliyor. Peyname Yöresel Lezzetler ve Kayseri Mutfağı İşletme Müdürü Ömer Aksu, işletmelerinde doğal ve el ürünleri kullandıklarını söyleyerek, “Ev yapımı mantımızda iddialıyız” dedi.
Mantı yapımında kullandıkları ürünlerin tamamının doğal ve el yapımı olduğunu söyleyen Ömer Aksu; “Burada yardımcı arkadaşlarımız ve ustalarımızla beraber, el ile açılmış mantı hamurunu hazırlıyoruz. Yine kıymasının içinde bulunan baharını, soğanını hazırlıyoruz. Kıymayı kesinlikle içerisinde yağ olmayacak şekilde hazırlıyoruz. Yağsız kıyma ile hazırladığımız baharatı ve soğanı çok iyi bir şekilde hazırlıyoruz. Yine el yapımı olan biber salçamızı, domates salçamızı temin ediyoruz ve yine bu ürünleri de kendimiz hazırlıyoruz. Mantının hamurunu çok ince şekilde açmamız lazım. Zaten küçük küçük ve bir kaşığa 40 adet sığacak şekilde hazırlanıyor. Hamurunu da daha önceden yoğurup dinlendirerek, pişirmeye ve sunuma hazır hale getiriyoruz. Kıymasını koyup haşlamasını yaptıktan sonra da biber ve domates salçasıyla karıştırıp, kendi suyu ile birlikte pişirerek sunum haline getiriyoruz” dedi.
Aksu, ev yapımı mantıda iddialı olduklarını da dile getirerek; “Bizim kullandığımız tüm ürünler kendi yöresine göre yapılıyor. Burada şarküteri bölümümüz de var. Buraya gelip ürünleri görüp tadabilir vatandaşlarımız. Burada her şey el yapımı ve her şey yöresel. Biber salçamızdan domates salçasına kadar. Baharatlarımız ve kıymamıza kadar her şeye özen gösteriyoruz burada. Kayserililer çok iyi bilir ki Kayseri Mantısı her evde bulunur. Biz de bunu dikkate alarak ve bu özeni göstererek ev yapımı mantımızda iddialıyız. Vatandaşlarımızın Kayseri mantısını Köşk Sosyete’nin 2. katındaki yöresel ürünler bölümündeki yerimizde denemelerini tavsiye ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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