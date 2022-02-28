Tomarza Belediyespor haftayı 3 puanla kapattı

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Tomarza Belediyespor; aldığı üst üste mağlubiyetlerin ardından bu hafta rakibi Reşadiye Gençlik Spor'u 32 mağlup moral depoladı.

Tomarza Belediyespor ile Reşadiye Gençlik Spor müsabakası 27 Şubat Pazar Günü Saat 16:00'da Develi İlçe Stadında gerçekleştirdi. Maçın ilk yarısına hızlı başlayan Tomarza Belediyespor, Mehmet Helvacı'nın ayağından bulduğu golle ilk yarıyı rakibi karşısında 10 önde kapattı. Maçın ikinci yarısında topa hakimiyet üstünlüğünü üzerinde tutan Tomarza Belediyespor, Hakan Gazcıoglu'nun ayağından 47. ve 49. dakikalarında bulduğu golle 30 öne geçti. Maçın son 5 dakikasında Reşadiye Gençlik Spor art arda iki gol buldu.

Maçın hakeminin maçı bitiş düdüğü çalması ile birlikte Tomarza Belediyespor, rakibini Reşadiye Gençlik Spor'u 32 mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrıldı.

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