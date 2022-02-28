Talas'ta dayanışmaya en güzel örnek

Sosyal belediyecilik anlayışıyla birçok faaliyet gerçekleştiren Talas Belediyesi; vatandaşların düğünden cenazeye, sevinçten hüznüne her anında yanlarında olmaya devam ediyor.

Bu kapsamda cenaze esnasında ücretsiz yıkama, taşıma ve kefen hizmetlerinin yanı sıra cenaze sonrası kıymalı pide ile ayran ikramı yapılıyor. Cenaze sahipleriyle iletişime geçilerek gerçekleştirilen uygulamada, definin ardından sıcak kıymalı pide ile ayran, cenaze sahibi adına katılanlara ikram ediliyor. Ayrıca cenaze sahipleri, en zor zamanlarında taziyeye gelmek isteyenlere içerisinde masa, sandalye, semaver ve aydınlatmanın da bulunduğu günün 24 saati hizmet verebilen cenaze çadırı uygulamasından da ücretsiz faydalanabiliyor. 24 saat esasına göre yapılan uygulamayla cenazesi olan vatandaşlara gece gündüz ayırt etmeksizin morg hizmetinin yanı sıra yine bir ilk olan defin sırasında telkin veren imam görevlendiriliyor.

Bunların yanında definin ardından görevlendirilen imam, cenaze evine giderek hem aşrı şerif okuyup dua ediyor, hem de Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın selamıyla lokum ve gül suyu ikramında bulunuyor.

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