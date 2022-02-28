Büyükkılıç KAYSAV Olağan Genel Kurulu'na katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Vali Şehmus Günaydın’ın başkanlığında gerçekleştirilen Kayseri İli Turizm, Sanat, Kültür ve Araştırma Vakfı (KAYSAV) Olağan Genel Kurul Toplantısı’na katıldı.

Kayseri Ticaret Odası’nda (KTO) gerçekleşen toplantıya Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ ve vakıf yönetim kurulu üyeleri katıldı. Vali Şehmus Günaydın başkanlığında gerçekleştirilen toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Toplantıda vakfın faaliyetleri konuşulurken, hem turizm hem de kültür sanat alanında yapılan ve yapılacak çalışmalar ele alındı. Vali Günaydın, tarihi ve doğa güzellikleriyle, 6 bin yıllık tarihi geçmişi olan Kayseri’nin turizm alanında birçok destinasyonu olduğunu söyledi. Başkan Büyükkılıç ise tüm kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içerisinde, değişik medeniyetlere ev sahipliği yapan kadim kent Kayseri’nin turizm noktasında tanıtım çalışmalarının ve kültür sanat faaliyetlerinin aralıksız şekilde süreceğini belirtti. Kayseri’yi turizm anlamında iddialı bir şehir yapmak için gerekli çalışmaları sürdürdüklerini vurgulayan Büyükkılıç, toplantıda alınan kararların Kayseri’ye hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kayseri İli Turizm, Sanat, Kültür ve Araştırma Vakfı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda turizm konusunda yönetim kurulu üyelerinin de görüşleri alındı.

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