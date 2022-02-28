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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırsalda özverili kış çalışması

İHA

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, büyükşehir ekiplerinin kırsalda özverili bir kış çalışması gerçekleştirdiğini belirterek, 54 günde 26 bin 824 kilometrelik yol ağında 3 bin 353 mahalle yolunu ulaşıma açan ekiplere teşekkür etti.

Kırsalda özverili kış çalışması

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, büyükşehir ekiplerinin kırsalda özverili bir kış çalışması gerçekleştirdiğini belirterek, 54 günde 26 bin 824 kilometrelik yol ağında 3 bin 353 mahalle yolunu ulaşıma açan ekiplere teşekkür etti.
Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ile Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı karla mücadele ekipleri, merkez ve 16 ilçe olmak üzere 7 noktada özverili bir kış çalışması yürüttü. Merkezde Fen İşleri Daire Başkanlığı, çalışma görev alanı dâhilinde 450 kilometrelik yol ağında 43 adet kar küreme ve tuz serici, 5 adet greyder, 4 adet yükleyici kepçe, 8 adet kazıcı ve yükleyici kepçe, 1 adet rotatif, 10 adet damperli kamyon olmak üzere toplam 71 adet aracıyla 24 saat çalışma esasına göre 170 kişilik ekiple çalışmalar yaptı. Ayrıca Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı ekipleri de, ana arterler, cadde ve sokaklarda yol temizleme, tuzlama ve kar küreme çalışmaları yaptı. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı karla mücadele ekipleri ise ilçelere bağlı mahalle yollarında karla mücadele için 7 noktada 24 saat çalışma esasına göre fedakârca görev yapmaya devam ediyor. Ekipler kış boyunca, kırsal mahallelerde toplam 121 personel ve 57 araç ile karla mücadele çalışması yaptı. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı karla mücadele ekipleri, 20 Aralık 2021’de yağan ilk kardan itibaren 11 Şubat 2022 gününe kadar 54 günde kar mücadelesi yapılan kırsal mahallelerde 26 bin 824 kilometrelik yol ağında 3 bin 353 mahalle yolunu ulaşımına açtı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, karla mücadele ekiplerinin, kar yağışının toplumun günlük yaşantılarına yönelik olumsuz etkilerini en aza indirmek ve yolların trafik akışına açık olması için gece, gündüz demeden mücadele ettiklerini ifade etti.
Son yılların en çetin kış mevsimini geçirdiklerini ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Allah’a şükürler olsun, bu sene bizim için rahmet, bereket vesilesi olan kar yağışı, Kayseri’miz için çok sevindirici oldu. Kış mevsimi bir o kadar da çetin geçti. Ekiplerimiz bu süre zarfında büyük bir mücadele örneği gösterdi. 7/24 biz hazırız’ dediler. Halen kırsal kesimlerimizde yol genişletme ve temizleme çalışmalarımız sürüyor. Bu kapsamda tüm ekibimizin her birinin alınlarından öpüyoruz, kendilerine teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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