Yıldırım Beyazıt Kentsel Dönüşüm alanında konut ve dükkan ihalesi

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde 1 blok 40 daire 2 dükkân ve 1 blok 40 daire 2 dükkân için Çarşamba günü ihale yapılacağını söyledi.

Melikgazi Belediyesi olarak Yıldırım Beyazı Mahallesi’nin cazibe merkezi haline gelmesi için çalıştıklarını söyleyen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Yıldırım Beyazıt kentsel dönüşüm çalışmalarımız ile yeşil alanlarıyla, sosyal tesisleriyle herkesin hayalini kurduğu bir yaşam yeri olacak. Mahalle kültürünü koruyan sosyal donatılı konutlar inşa edeceğiz. Bölge halkının yaşam tarzını ve düzenini bozmayacak şekilde inşa edilecek olan modern konutlar, görüntü kirliliğinin önüne geçen ortak kullanım alanlarına, otoparklara ve geniş peyzaj alanlarına sahip olacak. Bu kapsamda ilçemizi daha modern hale getirmek için kentsel dönüşüm çalışmalarımız devam ediyor. Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde kat karşılığı konut ve dükkân ihalemizi 02 Mart Çarşamba günü saat 10.00 ve diğer ihalemizi de saat 11.00’de düzenleyeceğiz. Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde 1 blok 40 daire 2 dükkân ve 1 blok 40 daire 2 dükkân için ihale yaparak ilçemize yeni konut alanı kazandıracağız. Belediyemiz hizmet binasındaki Encümen Salonu’nda yapılacak olan ihalemizin şartnamesiyle ilgili detaylı bilgilerine www.melikgazi.bel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. . İhalemize katılmak isteyen müteahhit firmalarımızı bekleriz” dedi.

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