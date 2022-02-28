Kayseri Süper Amatör Küme Gol düellosu Esentepespor'un

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kayseri Süper Amatör Küme'de oynanan Esentepespor Gençlerbirliği maçında, Esentepespor rakibini 43'lük skorla yendi.

Kayseri Süper Amatör Küme takımlarından Esentepespor ile Kayseri Gençlerbirliği arasında oynanan maçta 7 gol atıldı. Argıncık stadında oynanan maçta rakibini 43 yenen Esentepespor 3 puanı hanesine yazdırdı.

Maçta Esentepespor’a galibiyeti getiren golleri Ahmet Köksal, Bayram Kılıç atarken Ömer Öztürk de 2 golle takımına katkı sağladı. Kayseri Gençlerbirliği’nin gollerini ise Berat Aydın, Yunus Emre Mert ve Hacı Cingöz kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.