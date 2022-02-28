Kayseri'de deprem

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Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Kayseri'de merkezi Pınarbaşı ilçesi olan 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem 17.83 kilometre derinlikte meydana geldi.

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