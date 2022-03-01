Kayseri Süper Amatör Küme’de 16.hafta tamamlandı 9 maçta 39 gol atıldı

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Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Gruplarında heyecan sürüyor. Ligin 16. hafta karşılaşmalarında oynanan 9 maçta 39 gol atıldı.

Birbirinden önemli karşılaşmaların oynadığı 16. haftada en gollü karşılaşma 7 golün atıldığı EsentepesporKayseri Gençlerbirliği ve OSB AtletiksporSanayi Esnafspor maçları oldu. Süper Amatör Küme 16. hafta maçlarında alınan sonuçlar şu şekilde:

Erciyes Esen MakinaKayserigücü 22

Kayseri YolsporKocasinan Şimşekspor 21

Hacılar ErciyessporAmarat Gençlik 51

Kayseri ŞekersporBaşakpınar Belediye 21

Kocasinan ÜlküsporTalas Anayurtspor 20

GültepesporÖzvatan Gençlik 11

Kayseri GençlerbirliğiEsentepespor 34

OSB AtletiksporSanayi Esnafspor 52

Tomarza BelediyeErciyes Reşadiye 32

BuğdaylısporYavuzspor 30 (H)

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