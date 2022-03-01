Kayseri Süper Amatör Küme’de 16.hafta tamamlandı 9 maçta 39 gol atıldı

Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Gruplarında heyecan sürüyor. Ligin 16. hafta karşılaşmalarında oynanan 9 maçta 39 gol atıldı.
Birbirinden önemli karşılaşmaların oynadığı 16. haftada en gollü karşılaşma 7 golün atıldığı EsentepesporKayseri Gençlerbirliği ve OSB AtletiksporSanayi Esnafspor maçları oldu. Süper Amatör Küme 16. hafta maçlarında alınan sonuçlar şu şekilde:
Erciyes Esen MakinaKayserigücü 22
Kayseri YolsporKocasinan Şimşekspor 21
Hacılar ErciyessporAmarat Gençlik 51
Kayseri ŞekersporBaşakpınar Belediye 21
Kocasinan ÜlküsporTalas Anayurtspor 20
GültepesporÖzvatan Gençlik 11
Kayseri GençlerbirliğiEsentepespor 34
OSB AtletiksporSanayi Esnafspor 52
Tomarza BelediyeErciyes Reşadiye 32
BuğdaylısporYavuzspor 30 (H)
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.