Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı

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KAYSERİ, (DHA)-KAYSERİ'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu 7 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, Suriye uyruklu 7 kişinin örgüt içinde faaliyet gösterdiklerini belirledi. Harekete geçen ekipler, tespit edilen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca ve dijital materyaller ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 şüpheli, sorgu için emniyete götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri KAYSERİ, (DHA)

2022-03-01 10:55:51



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