Atletler Okullar Arası Kros Şampiyonasında 3 kupa kazandı

NATO'dan çok önemli hamle! 40 bin asker, tank ve füze

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adana’da gerçekleştirilen Okullar Arası Türkiye Kros Şampiyonasında mücadele eden Kayseri takımları 3 kupa kazandı.

Kayseri temsilcilerinden Emekli Öğretmen Ramazan Büyüklılıç Ortaokulu, Ortaokullar Türkiye üçüncüsü; Genç kızlar A kategorisinde Talas Süleymanlı Mehmet Muammer Beluk Ç.P.A.L Türkiye ikincisi, Genç Erkekler A kategorisinde Özel Ali Haydar Ersoy Kayseri Koleji Türkiye ikincisi oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, müsabakalarda dereceye giren sporcuları ile antrenörleri Muzaffer Bayram, Handan Koçyiğit, Sezer Şarvan’ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.